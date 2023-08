Wielki powrót mistrza świata! Na jak długo tam zagości?

Tak, trzy ligi to zbyt dużo. To po prostu głupota. Będę zaskoczony jeśli Daniel Bewley nie zrezygnuje z którejś ligi w przyszłym sezonie. On przecież śpi przed każdym meczem. Pozostaje jednak wiele pytań. Wolverhampton prawdopodobnie nie będzie mieć toru, Peterborough też może mieć problemy, Poole także. Nie wiem, czy w ogóle będą dwie ligi, czy wszystkie zespoły pojadą w jednej dużej lidze. A też nie chcę podróżować ze Szkocji do przeciwległej części Wielkiej Brytanii. Wciąż jest dużo pytań, na które sam nie potrafię odpowiedzieć

~ powiedział Tai Woffinden