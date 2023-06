Wielki powrót gwiazdy. To był jego klucz do sukcesu

Abramczyk Polonia spisuje się w tym roku strasznie nierówno, dlatego wielu fanów obawiało się niedzielnego pojedynku z Arged Malesą, która dysponuje przecież wieloma solidnymi zawodnikami. Ostatecznie zamiast zaciętego widowiska, obejrzeliśmy mecz z gatunku tych do jednej bramki. Bydgoszczanie szybko objęli prowadzenie i nie oddali go do ostatniego biegu. Ba, miejscowi oddalali się od rywali wraz z każdą kolejną serią, by ostatecznie zdemolować ich 56:34. Ogromna w tym zasługa Wiktora Przyjemskiego. Młodzieżowiec znów pojechał fenomenalne zawody i w niedzielne popołudnie nie znalazł ani jednego pogromcy.