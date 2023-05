Wielki powrót do PGE Ekstraligi. Zaczyna pracę od zaraz

Kilka godzin temu dowiedzieliśmy się natomiast kto dokładnie będzie robił porządek z nawierzchnią. Ośrodek z Podkarpacia pochwalił się nawiązaniem współpracy z Grzegorzem Węglarzem, czyli z człowiekiem o którego nie tak dawno biła się cała Polska i to dosłownie. Przed sezonem 2021 doszło z nim do małego skandalu. Chodziło o transfer z Betard Sparty do For Nature Solutions Apatora. Zdaniem toruńskiego klubu doszło do podpisania umowy, po której główny bohater tego tekstu nie pojawił się w pracy. - Jakbym miał umowę z Apatorem, to bym tam był. Nie jestem. To jest odpowiedź - tak tłumaczył się ze swojej decyzji w obszernej rozmowie na Interii.