Wielki powrót do Motoru Lublin. Ten transfer powali na kolana

Kiedy Jarosław Hampel odchodził rok temu z Orlen Oil Motoru Lublin, to kibice żałowali, że klub zdecydował się na rozstanie z zawodnikiem. Krzysztof Cugowski, wokalista rockowy i wielki fan żużla i Motoru mówił wprost, że Hampela będzie brakowało, bo on był tym najważniejszym spoiwem w szatni. Teraz okazuje się, że Hampel może wrócić do Motoru po zaledwie rocznej przerwie. Od naszego informatora słyszymy, że polski gwiazdor miał nieoczekiwanego gościa.