- Żużel nie jest moją przyszłością - powiedział ostatnio rudowłosy Australijczyk. Trudno jednoznacznie zinterpretować te słowa, ale z pewnością widać po nich, że niezbyt dobre (jak na niego) występy i groźny upadek z zeszłego roku dały mu do myślenia. Nawet tak wielki czempion nie jest w stanie wrócić tak po prostu i wygrywać jak dawniej. Zapewne sam Crump wielkich sukcesów nie oczekiwał, ale ligę angielską traktował jako miejsce, w którym będzie woził solidne punkty. Gdyby tam poszło mu dobrze, kto wie czy nie rozważyłby np. startów także w Polsce.

Na wyspach Crump jednak szału nie robił i widać było u niego tendencję do odpuszczania w sytuacjach stykowych. Gdy urwał się ze startu, przeważnie dojeżdżał z przodu. Gorzej, jak wyjście spod taśmy było kiepskie. Wówczas rzadko angażował się w walkę. Być może to kwestia długiej przerwy, a być może po prostu innych priorytetów niż kiedyś. Crump ma dla kogo żyć, a jego koledzy z toru boleśnie przekonali się, że ciężka kontuzja może przyjść w każdej chwili. Leigh Adams i Tomasz Gollob mieli straszne wypadki.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Po co oni kupili tego zawodnika? WIDEO INTERIA.TV

Ahonen też pożałował powrotu

Przypadek słynnego żużlowca jest bardzo podobny do historii wielkiego fińskiego skoczka narciarskiego, Jannego Ahonena. Ten kilka razy wracał z emerytury i nigdy nie były to powrotu udane. Zdarzały się sytuacje, w których ten jeden z najlepszych skoczków w historii nie kwalifikował się nawet do zawodów rozgrywanych w jego rodzinnym Lahti. Dla kogoś takiego było to smutne, a wręcz upokarzające. Ahonen ponownie zszedł ze sceny, ale wrócił już jedynie w formie amatorskiej. Tak czy inaczej świetnie spisał się w mistrzostwach kraju. Fińskie skoki są jednak w wielkim kryzysie.

Crump ma być w sezonie 2022 menedżerem Oxford Cheetahs. Jego rola w klubie jest jednak niesprecyzowana. Jedni mówią, że będzie tylko menedżerem, a inni że jeżdżącym trenerem. Sam Crump nie określił tego dokładnie, ale nawet jeśli teoretycznie jego rolą będzie jedynie ustalać skład, na tor na pewno będzie go ciągnąć. Pytanie, czy w tym przypadku ma to sens. Formy sprzed lat już raczej nie odzyska, a rok temu dostał poważny sygnał od losu, że kontuzja może przyjść w każdej chwili.