Wielki mistrz zrobi z Polaka gwiazdę? "To jest długotrwały proces"

Speedway Grand Prix. Szymon Woźniak: Zabrakło cwaniactwa i obycia

Żużlowiec pochodzący z Tucholi występ w finale miał na wyciągnięcie ręki. - Zabrakło orientacji w terenie, trochę takiego cwaniactwa, obycia i wiedzy, co ze sobą zrobić w poszczególnych etapach zawodów. To były moje pierwsze zawody na jednodniowym torze, więc oczywiste było, że nie zrobię wszystkiego perfekcyjnie. Myślę, że mogę być z siebie zadowolony. Niedosyt jest, bo jednak to wiozłem - przyznał Woźniak.



31-latek w półfinale przegrał na dystansie pojedynek z Martinem Vaculikiem oraz Danielem Bewleyem. Z przodu podróżował Bartosz Zmarzlik. - Rywale momentalnie mi odjechali, po tym jak mnie wyprzedzili. To potwierdziło, że prędkość motocykla mogła być trochę lepsza. Teraz trochę żałuję, bo wiem, co powinienem zmienić na ten półfinał. Byłoby to ryzykowne, teraz jesteśmy mądrzejsi po szkodzie, ale jestem bogatszy o kolejne doświadczenie. To był moment, żeby podjąć ryzykowną decyzję. Może ten finał stałby się faktem, jednak po szkodzie zawsze jesteśmy mądrzejsi - kontynuował reprezentant Biało-Czerwonych.