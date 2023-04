Wielki konflikt! W niczym nie są zgodni

W trzeciej kolejce PGE Ekstraligi czekają nas pojedynki częstochowian z gorzowianami, grudziądzan z leszczynianami oraz torunian z wrocławianami. Meczu Platinum Motoru Lublin z Cellfast Wilkami Krosno nie bierzemy pod uwagę, gdyż to spotkanie zostało odwołane.

Tauron Włókniarz Częstochowa - Ebut.pl Stal Gorzów

KAMIL HYNEK: Mecz-mina, ponieważ nie wiemy, czy pojedzie Woryna. Zakładam jednak, że absencja krajowego lidera Włókniarza wydłuży się, a wtedy czuję w kościach zawody na żyletki zakończone niespodzianką. Stal będzie uskrzydlona przekonującym zwycięstwem nad GKM-em, natomiast częstochowianie pojadą z małym nożem na gardle. Presja niejednemu już spętała nogi.

Typuję wynik: 43:47

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Leon Madsen

SŁAWOMIR KRYJOM: Wydaje mi się, że Włókniarz Częstochowa jest podrażniona porażką z Motorem Lublin. To pierwsza okazja dla podopiecznych Lecha Kędziory, by zdobyć dwa punkty. Stal wydaje sięmniej wymagającym przeciwnikiem niż lublininanie, choć częstochowianie mogą być osłabieni brakiem Kacpra Woryny, bo jego występ stoi pod znakiem zapytania. Dla częstochowian to będzie trudny mecz, ale to nie jest spotkanie nie do wygrania. Włókniarz ma swoje atuty.

Typuję wynik: 48:42

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Mikkel Michelsen

Zooleszcz GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno

KAMIL HYNEK: Spotkanie z gatunku o cztery "oczka". Obie drużyny są spychane do zażartej walki o utrzymanie, a na dodatek na starcie rozgrywek nie imponują formą. Zadecydują detale, w tym dyspozycja dnia. W oczy rzucają się porównywalne formacje, w których na pierwszy plan wysuwają się wyraźni liderzy w osobach Pedersena i Kołodzieja, do tego mniej więcej ten sam potencjał w drugich liniach i zestawieniach juniorskich. Składa się na remis więc krakowskim targiem idę w podział punktów.

Typuję wynik: 45:45

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Janusz Kołodziej

SŁAWOMIR KRYJOM: To będzie bardzo ważny mecz dla obu zespołów. Unia już ma meczowe zwycięstwo na koncie, a GKM Grudziądz nie. To ważny mecz dla układu tabeli. Żadna z drużyn nie może pozwolić sobie na stratę punktów. To będzie wyrównane spotkanie, ze wskazaniem na Unię Leszno.

Typuję wynik: 43:47

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Nicki Pedersen

For Nature Solutions Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław

KAMIL HYNEK: Szlagier trzeciej kolejki i poważny sprawdzian dla podopiecznych Roberta Sawiny. Torunianie marzą, aby znów poważnie włączyć się do walki o medale, a takie mecze jak przeciwko naszpikowanej gwiazdami Sparcie oddzielają chłopców od mężczyzn. Prawdopodobnie narażę się fanom Apatora, ale mnie ten zespół nie przekonuje, wciąż za dużo jest tam znaków zapytania i przewiduję mecz pod pełną kontrolą przyjezdnych.

Typuję wynik: 42:48

Najlepiej punktujący zawodnik: Artiom Łaguta

SŁAWOMIR KTYJOM: Czeka nas ciekawy pojedynek mocnych zespołów, a przynajmniej tak to wygląda na papierze. Sparta Wrocław trochę się męczyła z Unią Leszno do 11. wyścigu. Ta drużyna będzie się jednak rozwijać z każdą kolejką. Torunianie wzmocnieni Sajfutdinowem mają coś do udowodnienia.

Typuję wynik: 47:43

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Emil Sajfutdinow

