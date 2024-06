Wielki konflikt dziennikarzy. Mocne zarzuty. Ekspert zabrał głos

Dziennikarz Eleven Sports, Marcin Musiał nagrał na swoim kanale YouTube film, opowiadający o tym, kto dokładnie stoi za blokowaniem powrotu Artioma Łaguty i Emila Sajfutdinowa do Grand Prix. W tym tygodniu temat poruszono w Kolegium Żużlowym, na kanale YouTube Canal+ Sport po jednym z pytań od widzów skierowanych do Tomasza Dryły. Komentator Canal+ od początku jest za zablokowaniem Rosjan. Nie tylko w Grand Prix, ale także w PGE Ekstralidze i zdania jak dotąd nie zmienił.

W toku rozmowy przytoczono w Kolegium Żużlowym przytoczono także fakt powstania filmu autorstwa Marcina Musiała. - Ośmieszył się - powiedział Tomasz Dryła, wspominając, że są jeszcze inne okoliczności, które kiedyś ujrzą światło dzienne. Na to zareagował Marcin Musiał, wypuszczając kolejny film na swój kanał i punktując merytorycznie Tomasza Dryłę nie tylko w temacie startu Rosjan w Grand Prix, ale także odnosząc się do listu Tomasza Dryły, który opublikowano na początku wybuchu wojny, a także do innych okoliczności. Tomasz Dryła za pośrednictwem mediów społecznościowych obiecał, że odniesie się do filmu wypuszczonego przez Musiała, ale przez trudny czas potrzebuje chwili na to.