Wielki klub spadnie na samo dno. Które miasto odetchnie z ulgą?

Tylko punkt dzieli obecnie ROW oraz Aforti Start w tabeli eWinner 1. Ligi. Tylko te dwie drużyny biją się też o utrzymanie. Jeżeli rybniczanie wygrają swoje sobotnie spotkanie, to do najniższej klasy rozgrywkowej spadnie drużyna z pierwszej stolicy Polski. Patrząc na to z jakimi rywalami przyjdzie zmierzyć się i jednym i drugim, to gnieźnianie zwyczajnie muszą liczyć na cud.