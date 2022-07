W niedzielnym hitowym meczu ze Stelmet Falubazem Cellfast Wilki wystąpią bez Andrzeja Lebiediewa (operacja mięśnia, ma wrócić na rundę play-off) i Vaclava Milika (do 22 lipca jest na L-4 po urazie głowy). I choć za Vaclava Milika zastosują zastępstwo zawodnika, to ledwo zmontują skład na to spotkanie. Sytuację będzie musiał ratować świeżo upieczony junior Kacper Szopa. Z nim będzie sześciu zdolnych do jazdy zawodników.

Na tym polega dramat Cellfast Wilków Krosno

Menadżer Cellfast Wilków mówi, że nastał trudny czas

Niektórzy wypominają Wilkom, że niepotrzebnie wypożyczyły Marko Lewiszyna do drużyny U-24 Włókniarza Częstochowa. Teraz by się przydał. Skład byłby kompletny. W klubie utrzymują jednak, że start Lewiszyna niczego by nie zmienił. W tej chwili nie jest gotowy na jazdę w lidze, a starty w U-24 pomogą mu się przygotować. Finfa zwraca uwagę, że liczy się nie tylko tu i teraz, ale też to, co będzie jutro.