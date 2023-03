Wielki casting w polskim klubie. Kandydatki marzą o tej roli

Mieszkańcy Gorzowa zafiksowani na punkcie żużla od lutego zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę. Po serii specjalnych live chatów z zawodnikami, cała drużyna w połowie niedawno zakończonego miesiąca udała się do Finlandii, gdzie przygotowywała się do nadchodzącego sezonu. Co warto zaznaczyć sezonu innego niż wszystkie, ponieważ pierwszy raz od ponad dekady w kadrze zespołu zabraknie Bartosza Zmarzlika . Trzykrotny mistrz świata postanowił bowiem spróbować nowych wyzwań i obecnych wicemistrzów kraju zamienił na złotych medalistów z Lublina.

Jak się okazuje, wiele działo się także w klubowych gabinetach mieszących się tuż obok stadionu. W zeszłym tygodniu prezes Waldemar Sadowski poinformował między innymi o przedłużeniu umowy z dotychczasowym sponsorem, czyli Eneą. Ponadto z ośrodkiem niebawem ma związać się jeszcze jedna ze spółek Skrabu Państwa . Prawdopodobnie będzie to KGHM, lecz jak na razie są to jedynie spekulacje.

Stal Gorzów będzie miała nowe podprowadzające

Kibiców co prawda cieszą takie informacje, lecz oni czekają przede wszystkim na start zmagań w PGE Ekstralidze, do których pozostało już coraz mniej czasu. Wielkie przygotowania do pierwszego pojedynku o stawkę kończą nie tylko żużlowcy, ale i podprowadzające. StalGirls, bo tak nazywa się ta grupa w Gorzowie, planują nawet powiększenie zespołu rzutem na taśmę. Ostatnio zorganizowany został wielki casting i cieszył się on ogromną popularnością. Jak informuje Radio Eska, chętnych do dołączenia do tej wyjątkowej grupy było aż 21 ambitnych kobiet.