Wielki błąd mistrza świata, bije się w pierś. Chciał podjąć radykalny krok

Choć brzmi to zaskakująco, to piąty najskuteczniejszy Polak Metalkas 2. Ekstraligi mógł nie znaleźć zatrudnienia. To wszystko dlatego, że odłożył negocjacje na potem. W trakcie rozgrywek od początku do końca był skoncentrowany na awansie do PGE Ekstraligi z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. - Nie rozmawiałem wówczas z nikim, bo nie wiedziałem, co się wydarzy w Polonii - przyznaje Mateusz Szczepaniak. 37-latek został skazany na klub z Tarnowa, który nie ma opinii dobrego płatnika.