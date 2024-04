Wielka zmiana w polskim klubie. Pospadali z krzeseł, gdy usłyszeli tę nazwę

PSŻ w poprzednim sezonie zajął ostatnie miejsce w 1. Lidze Żużlowej (obecnie to Metalkas 2. Ekstraliga). Nie spadł jednak do niższej ligi, ponieważ z rozgrywek wycofał się niemiecki Trans MF Landshut Devils. Bawarczycy - mimo utrzymania się na torze - z powodów regulaminowych przystąpili tylko do jazdy w Krajowej Lidze Żużlowej. Jak już wcześniej informowaliśmy, budżet poznańskiego ośrodka w sezonie 2024 wyniesie od 4,5 do 5 milionów złotych. Reklama

Główni działacze klubu to od lat znani w poznańskim środowisku biznesmeni. Na brak sponsorów PSŻ nie może narzekać, nawet jeśli poprzedni sezon nie był najlepszy. Na budżet składają się środki od sponsora tytularnego i wszystkich pozostałych sponsorów, wsparcie z Miasta Poznań, wpływy z biletów oraz wpływy z transmisji telewizyjnych. To wszystko daje rekord w historii klubu, choć od razu zaznaczmy, że i tak jest to jeden z najniższych budżetów na zapleczu PGE Ekstraligi.



Orzechowa Osada PSŻ Poznań. To nie był prima aprilis

Nową nazwę potwierdzono na początku obecnego miesiąca. W poznańskim klubie mówią nam nawet, że nie zrobili tego 1 kwietnia, bo kibice odebraliby to w kategoriach żartu. Nazwa #OrzechowaOsada PSŻ Poznań brzmi ciekawie, tak niecodziennie, ale dla zarządu najważniejsze są finanse. Kibice z miasta kojarzonego przede wszystkim z piłką nożną (Lech Poznań) są przyzwyczajeni do oryginalnych nazw. Przecież sezon 2023 drużyna rozpoczynała pod nazwą ebebe PSŻ Poznań, dopiero później przekształcając się w InvestHousePlus PSŻ Poznań.



Orzechowa Osada to firma deweloperska zajmująca się budową osiedla w Kobylnikach (16 kilometrów od Poznania). Oprócz sponsora tytularnego PSŻ mocno wspiera miasto. W 2024 roku dotacja wyniesie łącznie 800 tysięcy złotych. Początkowo planowano przekazać klubowi 500 tysięcy, ale później radni nanieśli poprawki. Reklama

Poznaniacy zainaugurują sezon już w sobotę, 13 kwietnia domowym meczem z INNPRO ROW-em Rybnik.



