Wielka zmiana. Kto będzie płakał najbardziej?

Koniec z zagranicznym juniorem. Oni będą załamani

Wiele wskazuje na to, że to właśnie kluby wymienionych zawodników będą najbardziej stratne z tytułu zmiany przepisów. Hjerrild co prawda i tak skończył wiek juniora, ale reszta mogłaby spokojnie dalej startować pod numerem młodzieżowym. Teraz pozostaje im pozycja U24 lub szukanie innego klubu. W dużym stopniu może to wpłynąć na ich karierę, ale z drugiej strony fakty są takie, że przecież to nie jest nasz problem. Polskimi juniorami za granicą też się nie przejmują.