Wielka wtopa gwiazd kadry. Co na to trener?

Trzecie miejsce Bartosza Zmarzlika podczas Grand Prix Polski w Warszawie, to absolutne maksimum, jakie mógł osiągnąć nasz mistrz świata . Takiego zdania jest Rafał Dobrucki i trudno się temu dziwić, bowiem Zmarzlik zaczął od szkolnego błędu, upadku i wykluczenia, a w swoim drugim starcie przyjechał na metę dopiero na trzeciej pozycji. W finale z kolei Zmarzlik odważnie wszedł pod Jasona Doyle’a, w wyniku czego Australijczyk zanotował upadek i został wykluczony z powtórki. Gdyby sędzia wykluczył Zmarzlika, nikt nie miałby pretensji.

- Myślę, że Bartosz Zmarzlik wyciągnął wszystko, co się dało z warszawskiej rundy Grand Prix. Jego team miał masę pracy podczas zawodów. Sytuacja pomiędzy Bartkiem Zmarzlikiem i Jasonem Doyle'm to było 50/50. Decyzja w finałowym wyścigu mogła być w obie strony - skomentował Robrucki.

Niczym dzieci we mgle

O tym, że Patryk Dudek jest w dołku nie trzeba nikogo przekonywać. Reprezentant Apatora nie ma ani prędkości w motocyklach ani ofensywnego stylu jazdy, z którego słynie. Śmiało można wysnuć tezę, że jest, niczym dziecko we mgle.

- Patryk Dudek cały czas poszukuje optymalnego sprzętu, jakiejkolwiek bazy, by móc od czegoś zacząć. Jego team cały czas szuka innych, odpowiednich ustawień. Sprzęt i zawodnik to w tym momencie naczynia połączone. Nic nowego nie powiem, ale motocykl tak szybko buduje zawodnika, jak szybko go niszczy - powiedział Rafał Dobrucki.