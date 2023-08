Wielka szansa młodej gwiazdy. Znów zmierzy się z najlepszymi

Obecnie Przyjemski nieco spadł w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników 1. ligi, ale przez jakiś czas był na pierwszym miejscu . Biorąc pod uwagę to, że ten chłopak dopiero w maju skończył 18 lat, to był dla wszystkich szok. Na przełomie maja i czerwca Przyjemski miał niesamowitą passę - przegrał w lidze jeden bieg, a dodatkowo nie był w nim ostatni, tylko drugi. Pozostałe wyścigi wygrał lub był za kolegą z pary. To robiło wrażenie.

Pojedzie u siebie z najlepszymi na świecie

Oczywiście dla Wiktora w tym sezonie wciąż najważniejsze jest to, by awansować z Polonią do PGE Ekstraligi. Sam mówił w wywiadzie z Interią, że chce jeździć z najlepszymi, ale dobrze by było zrobić to z własnym klubem. Polonia wejdzie do play-off, ale na ten moment jest 3-4 siłą ligi. Plusem dla niej może być to, że faworyt z Zielonej Góry nie jest już tak stuprocentowy, jak jeszcze kilka tygodni temu. Choć nadal wygląda znacznie lepiej niż bydgoszczanie.