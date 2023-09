Wielka stawka Derbów Południa. Menedżera rozbolał brzuch

Za kilka godzin rozpoczną się wielkie Derby Południa w półfinale play-off 2. Ligi Żużlowej. Zdopingowana zastrzykiem finansowym od sponsora tytularnego Grupa Azoty Unia Tarnów spróbuje sprawić niespodziankę i pokonać najlepszą drużynę rundy zasadniczej - Texom Stal Rzeszów. Stawka jest ogromna. Gospodarze celują w solidną wygraną, aby mieć szanse na obronę zaliczki w rewanżu i awans do finału. - Jeżeli - w najczarniejszym scenariuszu - zdobylibyśmy w Tarnowie 42 punkty, to na pewno odrobimy tę stratę na naszym stadionie. Rzeszów był i będzie w tym sezonie twierdzą nie do zdobycia - odgraża na łamach lokalnych Nowin menedżer ekipy z Podkarpacia.