Wielka reaktywacja klubu! Będzie czarnym koniem?

Polonia Piła zdecydowanie zapadła w pamięci kibiców. Początki pilskiego żużla datowane są na lata pięćdziesiąte, ale przez kilkanaście sezonów startów drużyna wiele nie osiągnęła. Po długiej przerwie klub reaktywowano w 1992 roku. Jak się okazało, był to początek nowej ery dla Polonii.

Zespół szybko awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej, by następnie wejść do ścisłej czołówki polskiego żużla. W latach 1996-2000 pilanie zawsze stawali na podium Drużynowych Mistrzostw Polski. W 1999 roku klub zdobył złoty medal. Przyczynili się do tego tacy żużlowcy, jak Jacek Gollob, Hans Nielsen, czy Rafał Dobrucki. Świeżo wchodzącym zawodnikiem był wtedy Jarosław Hampel.

Złoty czas dobiegł jednak końca. Od ostatniego krążka wystarczyły trzy sezony, by Polonia popadła w ruinę. Spadek z Ekstraligi całkowicie zniszczył projekt. Szybko próbowano reaktywować żużel w Pile, ale na przeszkodzie do płynnego działania zawsze stały kłopoty finansowe. Po raz ostatni pilanie pojawili się w lidze w 2019 roku, zajmując 5. miejsce w 2. Lidze Żużlowej.

Polonia Piła reaktywowana. Kilka ciekawych nazwisk w składzie

W 2022 roku Piła znów będzie mogła cieszyć się żużlem. O chęci reaktywacji mówiło się od dłuższego czasu. Na przestrzeni miesięcy pojawiały się różne informacje. Raz projekt szedł w dobrą stronę. Po chwili natomiast wszystko miało legnąć w gruzach, a Polonia tracić kolejne lata potencjalnych startów.

Ostatecznie wszystko skończyło się szczęśliwie. W poniedziałek zwołano konferencję prasową, na której ogłoszono powrót Polonii Piły do ligowych zmagań. To dobrze dla dyscypliny. Kolejny aktywny ośrodek zawsze cieszy. 2. Liga zyska natomiast nowego członka. Dzięki temu pozostali odjadą dwa mecze więcej i nikt nie będzie musiał pauzować.



Podczas konferencji podano także skład na sezon 2022. Wyraźnie widać, że celem nie jest awans do eWinner 1. Ligi. W pierwszym sezonie klub skupi się na zakorzenieniu i rozwoju. Kilka ciekawych nazwisk jednak wymieniono. Artur Mroczka, Max Dilger, czy Lukas Fienhage to żużlowcy, którzy mogą stać się liderami.



Skład Polonii Piła na sezon 2021:

Polscy seniorzy: Artur Mroczka, Tomasz Orwat, Lars Skupień, Marcin Jędrzejewski

Zagraniczni seniorzy: Max Dilger, Toma H. Jonasson, Lukas Fienhage, Broc Nicol