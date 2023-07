Wielka kasa za złoto. Tyle mogą dostać Polacy

Zawodnicy za złoto dostaną 100 tysięcy do podziału na pięciu, więc akurat to jakiegoś wielkiego szału nie robi. Jest jednak jeszcze taryfikator FIM i premie wypłacane są dobre wyniki. Złota drużyna może zatem liczyć na pieniądze z kilku źródeł, a do tego oczywiście jej członkowie będą mogli reklamować się podczas DPŚ tak samo jak w lidze. PZMot Polakom na to pozwolił, choć mógł to obostrzyć, bo nie jest to przecież liga.