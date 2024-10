Wielka kasa za mistrza świata. Polskie kluby rozpoczęły licytację

Żądał zbyt wiele

Trafi do najlepszej ligi świata?

Wyższe żądania Holdera są efektem włączenia się innych klubów do rywalizacji o podpis Australijczyka na kontrakcie. Obecnie faworytem w wyścigu o mistrza świata jest INNPRO ROW Rybnik. Mówi się, że na Śląsku Holder miałby zainkasować 700 tysięcy złotych za podpis oraz 7 tysięcy za każdy zdobyty punkt. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie tę ofertę wybierze zawodnik pochodzący z Antypodów. Z jednej strony to wielkie pieniądze, a z drugiej - rywalizacja z najlepszymi.