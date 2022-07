Wielka kasa w grze. Tyle może zarobić nowy mistrz Polski

IMP na żużlu. Ile zarobi mistrz?

Do tej pory było tak, że starty w Indywidualnych Mistrzostwach Polski były przede wszystkim prestiżem. Z reguły zawodnicy dokładali do interesu, ale turniej cieszył się wielkim prestiżem. Rywalizacja była naprawdę duża i nikt nie odpuszczał. Dość powiedzieć, że dopiero rok temu mistrzowski tytułu po raz pierwszy w karierze wywalczył Bartosz Zmarzlik, który miał na swoim koncie już dwa mistrzostwa świata. Na złoto w Polsce musiał trochę poczekać.

W każdym razie w tym roku doszło do małej rewolucji. IMP zyskał sponsora tytularnego, a zmagania o tytuł rozbito na trzy turnieje. Odbędą się one w Grudziądzu, Krośnie i Rzeszowie. Pula nagród każdych zawodów będzie wynosić ponad pół miliona złotych. Zwycięzca pojedynczego turnieju może liczyć na gażę nawet powyżej 20 tys. złotych. Oznacza to, że w przypadku trzech wygranych dany zawodnik może zainkasować ponad 60 tys. złotych.