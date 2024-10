Wielka kasa przeszła mu koło nosa. Teraz może trafić do Ekstraligi

Przed sezonem dołączył do zespołu z Poznania jako drugoligowy zawodnik. Douglas miał już swoje momenty w Rawiczu, ale mało kto wierzył, że będzie w stanie punktować na wyższym poziomie rozgrywek. Jednak zrobił wszystkim na przekór i pokazał, na co go stać. Prezes Jakub Kozaczyk trafił z transferem w dziesiątkę i może z tego powodu świętować.