Rok temu i aura, i procedury przygotowane przez żużlową Ekstraligę sprzyjały sportowi żużlowemu. W tym roku jest zupełnie inaczej. Bierność w podejmowaniu decyzji, przeciąganie decyzji, ekstraordynaryjne próby toru. Stal Gorzów wydała setki tysięcy złotych na plandekę, która przecieka. Jeszcze na kilka godzin przed spotkaniem gorzowianie ściągnęli plandekę, by przygotować tor do zawodów. Następnie ponownie ją rozłożono. Lekki deszcz przyszedł mniej więcej ok. 16:45 i padał nieprzerwanie do 19:00. Zawody miały ruszyć o 18:00.

