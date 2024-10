Wielka kasa na stole. Finansowe eldorado nie tylko w Ekstralidze

W ostatnich latach sporo mówiło się o tym, że zawodnicy wręcz zabijają się o to, aby jeździć w PGE Ekstralidze. To tam za sprawą kolejnych rekordowych kontraktów telewizyjnych zarobki zawodników poszły bardzo mocno w górę. W pewnym momencie zrobiła się olbrzymia finansowa przepaść między elitą a jej zapleczem. Teraz sytuacja zmieniła się nie do pomyślenia.