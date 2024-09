Wielka kasa dla bohatera finału. Piękna narzeczona będzie z niego dumna

Tungate zgarnął wielką kasę

425 tysięcy dostał za podpisanie kontraktu, 924 tysiące 500 złotych zgarnie za zdobycie 193 punktów i 22 bonusów. No i do tego dojdzie mu premia w wysokości 200 tysięcy złotych za złamanie bariery 200 punktów.

Te pieniądze mu się należą

Tungate to jedna z ciekawszych postaci w światowym żużlu. Kiedy błyszczał w składzie Orła Łódź, to zainteresował się nim Marcin Gortat i nawet przez jakiś czas był kimś w rodzaju menadżera żużlowca. Australijczyk mieszka w Polsce, a dokładnie w Opolu. Jego narzeczoną jest Alicja Sękowska, prezenterka Telewizji Polskiej i piosenkarka. Para doczekała się dziecka, córka dostała na imię Solen. Piękna narzeczona na pewno jest teraz dumna z Rohana.

Czy Tungate zostanie w ROW-ie Rybnik?

Prezes ROW-u przed finałem mówił, że chce zatrzymać Tungate’a. Pytanie, czy awans nie zmienił tej optyki. Na pewno Australijczyk dzięki temu, co pokazał w Bydgoszczy, zyskał mocną kartę przetargową. Pokazał, że w trudnych chwilach można na niego liczyć i stać go na walkę o duże cele. Jeśli ktoś miał wątpliwości co do tego, czy Tungate nadaje się do Ekstraligi, to po meczu z Polonią część tych wątpliwości została zdecydowanie rozwiana.