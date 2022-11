Wielka kasa, a nawet... ślub. Tak kuszą wschodzące gwiazdy

Rok temu Sparta wygrała licytację o Kowalskiego

Nieco ponad rok temu kończyła się saga związana z transferem Bartłomieja Kowalskiego. O podpis pod kontraktem zdolnego juniora walczyła połowa klubów PGE Ekstraligi. Wcześniej młodzieżowiec jeździł dla Włókniarza Częstochowa, ale nie miał pewnego miejsca w składzie, kończył mu się kontrakt, więc miał szerokie pole wyboru co do nowego pracodawcy.

Długo wydawało się, że Kowalski skończy w Stali Gorzów, ale wtedy do gry weszła Sparta, która zapewniła młodemu zawodnikowi świetny kontrakt i nadzieję na dalszy rozwój. Żużlowiec w poprzednim sezonie miał zarobić we Wrocławiu grubo ponad pół miliona złotych.

Utalentowani bracia nie zbawili Sparty

Rosjanin lekiem na problemy

W sezonie 2020 Sparta szukała wzmocnień formacji juniorskiej, ale rynek był na tyle ubogi, że powstał pomysł, aby z Gleba Czugunowa zrobić Polaka. Chodziło o nadanie mu polskiego obywatelstwa i zdobycie polskiej licencji, które uprawniały zawodnika do startów na pozycji młodzieżowca. W tym celu Rosjanin wziął... ślub z Polką. Co ciekawe, sam całkiem niedawno przyznał, że nie jest dumny z zawarcia tego ślubu.

Kolejny wielki talent wylądował we Wrocławiu

W 2015 roku do Sparty trafił z kolei Maksym Drabik. Wówczas uważany był za wielką nadzieję polskiego żużla. Pochodził z Częstochowy, ale akurat tam nie startował. Najpierw rozwijał się w Łodzi i Ostrowie, ale kwestią czasu był to, kiedy zaatakuje PGE Ekstraligę.

Scenariusz w jego przypadku był prosty. Kolejka chętnych i finalnie porozumienie ze Spartą. Wrocławianie znów potrafili przekonać zawodnika i jego ojca Sławomira do wizji jazdy we Wrocławiu. To był świetny ruch, bo Drabik zdobył dla drużyny worek punktów i przyczynił się do wielu medali. Sam też sporo zyskał, bo rozwinął swój talent i został Indywidualnym Mistrzem Świata Juniorów.