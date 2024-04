Wielka impreza w stolicy Francji? Rozpiera go duma. „Idźmy śladami F1”

Dni prasowe robione przez promotorów Speedway Grand Prix zazwyczaj nie są wyjątkowo spektakularne. Przykładowo w ostatnich dwóch latach miały one miejsce w Gorzowie oraz we Wrocławiu. Zawodnicy spotykali się wirtualnie z dziennikarzami oraz wyjeżdżali na tor w celu nakręcenia materiałów promocyjnych. - Nuda - pisali często kibice w mediach społecznościowych. Organizatorzy najwyraźniej wyciągnęli odpowiednie wnioski, bo tym razem zabrali Bartosza Zmarzlika i jego rywali do Paryża. Pierwsze zdjęcia pojawiają się już na Facebooku oraz Instagramie. Robią one piorunujące wrażenie. Żużlowcy wybrali się pod wieżę Eiffla i odwiedzili siedzibę Eurosportu. Reklama

Kolejnych materiałów nie może doczekać się między innymi Jacek Gumowski. - Jak najbardziej jest to fajny ruch jeśli chodzi o samą dyscyplinę. Może nie było tam rzeszy fanów, bo pamiętajmy, że mówimy o Francji a nie typowo żużlowym kraju. Mimo wszystko, zawsze warto gospodarować swój potencjał w miejscach nam nie znanych w tej chwili. Trzeba promować te rynki, bo to może spowodować tylko i wyłącznie pozytywy. Miejscowi ludzie sobie pomyślą: "co to za kosmici w kevlarach, chodzący wokół wieży Eiffla?". Niektórzy może spowodują takie zainteresowanie, że lokalni mieszkańcy zaczną ich googlować, a to już jest coś - powiedział na wstępie nasz rozmówca.

Runda Grand Prix w Paryżu? On jest zachwycony

Kibice błyskawicznie zaczęli łączyć kropki i marzą obecnie o rundzie Grand Prix w jednej z największych metropolii w Europie. Wbrew pozorom jest ona jak najbardziej do zrobienia. We Francji od kilku dobrych lat funkcjonuje liga. Ponadto nie byłoby problemu z mianowaniem dzikiej karty. Na naszych torach świetnie prezentują się David Bellego oraz Dimitri Berge. Pierwszy z nich niedawno ścigał się w PGE Ekstralidze w barwach Fogo Unii Leszno. Reklama

Niech ludzie idą w fantazje i opowiadają na lewo i prawo, że może faktycznie możliwa jest runda w Paryżu. Idźmy śladami Formuły 1, eksplorujmy rynki świata. Czym więcej nas w świecie, tym lepiej. Nie wierzę, że nie ma osób, które nie zainteresowałyby się tak egzotycznym sportem. Jeżeli to zostanie dobrze opakowane, to tym bardziej. Super, niech to się dzieje. Mnie jako kibica dyscypliny rozpiera duma, że mimo miejsca, w którym teoretycznie nie ma zainteresowania tym sportem, pokazali się moi bohaterowie. Stanęli przy wieży Eiffla, w jednej z największych stolic Europy ~ podsumował Jacek Gumowski

Na razie to oczywiście tylko marzenia całego środowiska. Promotorzy cyklu od wielu lat obiecują nowe lokalizacje, ale kończy się to na pustych słowach. Przykładowo w sezonie 2024 dojdzie do zmiany jedynie w Niemczech, gdzie Landshut pojawi się w miejsce Teterow.

Kibice czekali na wicemistrzów świata w Paryżu / AFP

Paryski ratusz / AFP