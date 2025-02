Wielka impreza w Polsce. Na liście największe gwiazdy

Obchody 1000-lecia koronacji Chrobrego, wraca słynny turniej

Start zorganizuje zawody wspólnie z polską firmą One Sport. Promotor od ponad dekady zajmuje się cyklem Indywidualnych Mistrzostw Europy oraz od roku Indywidualnymi Mistrzostwami Polski. Choć ostatnie edycje turnieju pozostawiały wiele do życzenia, teraz postarano się o doborową stawkę.

Istotniejsze jest to, że zawody odbędą się 6 kwietnia, czyli jeszcze przed startem rozgrywek ligowych. Dla żużlowców to kolejna okazja do przetestowania nowych rozwiązań. A będą mogli zrobić to w zacnym gronie, ponieważ do Gniezna przyjadą m.in. Martin Vaculik, Artiom Łaguta, Patryk Dudek i bracia Pawliccy. W ciągu kilku dni mamy poznać decyzję o transmisji telewizyjnej i sprzedaży biletów.