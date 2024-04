Wielka impreza na PGE Narodowym. Główny bohater został pominięty

Żużel. Mateusz Cierniak zadebiutuje w cyklu Grand Prix

Brak jednego jednocześnie jest szansą dla drugiego. Dzika karta powędrowała w ręce Mateusza Cierniaka, który tym samym zadebiutuje w cyklu Grand Prix. Dla 22-latka będzie to nagroda za sukcesy w dotychczasowej karierze i przedsmak tego, co może go czekać w niedalekiej przyszłości. Sam kilka razy w wywiadach mówił, że chce dostać się do Grand Prix jako stały uczestnik, choć niekoniecznie już w tym sezonie. Jednorazowy występ będzie dla niego szansą do zdobycia doświadczenia.



Jak już wspomnieliśmy - funkcję pierwszego rezerwowego otrzymał Bartłomiej Kowalski, natomiast drugim rezerwowym będzie Damian Ratajczak. Tych trzech Polaków zajęło całe zeszłoroczne podium w IMŚJ, więc śmiało można ich nazwać przyszłością polskiego i światowego żużla. Już samo uczestnictwo w tak prestiżowych zawodach jest sporym wyróżnieniem dla całej trójki.