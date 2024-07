Wielka gwiazda wraca. Rozbiór już się zaczął

Więcej pieniędzy nie mogą mu dać

Kiedy w GKM-ie mówili te słowa, to oczywiście liczyli na to, że Fricke sobie wszystko skalkuluje i finalnie zostanie w ich klubie. Sądzono, że pozycja lidera w Grudziądzu, najlepszy numer startowy i możliwość jazdy nawet w sześciu biegach w meczu, to będzie to, co zatrzyma zawodnika.