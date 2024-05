Wielka gwiazda bez klubu, odrzuca oferty. Na jaw wychodzą nowe fakty

Transfery. Co planuje Kenneth Bjerre? Unia Tarnów złożyła mu ofertę

Matic Ivacic zadomowi się w składzie na dłużej?

Słoweniec ma pojawić się w składzie Unii już w niedzielnym meczu z Polonią Piła. Od tego występu może zależeć jego dalsza przyszłość w zespole. - Musieliśmy uzupełnić formację seniorską na ten mecz. Być może jednak Matic pokaże swoją formą, że warto na niego stawiać przez cały sezon? Zdecydowaliśmy się na niego, ponieważ jesteśmy pewni, że jest to zawodnik, który ma sprzęt co najmniej na poziomie ekstraligowym, w dodatku jest bardzo lubiany przez naszych kibiców. Zawsze traktowaliśmy go jak przyjaciela i zawsze był dla nas wzorowym partnerem do rozmów - przyznaje Góral.



Unia Tarnów jest Drużynowym Mistrzem Polski z lat 2004, 2005 i 2012. W ostatnich sezonach ten zasłużony ośrodek spadł z PGE Ekstraligi do Krajowej Ligi Żużlowej. Choć zimą działacze zbudowali dream team i Unia była zdecydowanym faworytem do awansu, to kilka tygodni przed startem ligi Grupa Azoty postanowiła wycofać się ze sponsoringu i klub znalazł się na zakręcie. Ostatecznie udało się wystartować, ale w klubie nadal pracują nad budową budżetu.