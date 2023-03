Tomasza Golloba polskiemu kibicowi czarnego sportu przedstawiać nie trzeba. To właśnie on jako pierwszy Polak w XXI wieku sięgnął po mistrzostwo świata i utorował drogę takim zawodnikom jak Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski czy Patryk Dudek . Ba, pierwszego z nich sam wziął pod opiekę, gdy startował w barwach Stali Gorzów. 27-latek wielką szansę wykorzystał w stu procentach, ponieważ na arenie międzynarodowej już dawno przebił swojego mentora i ma na swoim koncie aż trzy triumfy w prestiżowym cyklu Speedway Grand Prix.

Wracając już do Tomasza Golloba, to niestety jego zawodowa kariera zakończyła się w fatalny sposób. Przed jednym ze spotkań ligowych wziął on udział w zawodach motocrossowych, w których niestety zaliczył potworny wypadek. Diagnoza brzmiała fatalnie - złamany kręgosłup . Potrzebna była też natychmiastowa operacja ratująca życie.

Tomasz Gollob stanął na nogi

Kolejne lata to żmudna rehabilitacja trwająca do dziś. Bohater naszego tekstu wierzy bowiem, że uda mu się wygrać z bólem i dojść do pełnej sprawności. Kibice z roku na rok dostrzegają u niego coraz większe postępy. W piątkowy poranek zostali jednak przez mistrza totalnie zaskoczeni. - Sezon już za miesiąc, dlatego przygotowania wchodzą w decydującą fazę. Wierzę, że jesteście ze mną. No i pamiętajcie, by walczyć do końca - napisał na swoim Facebooku, dodając zdjęcie jak stoi na nogach z pomocą specjalistycznego sprzętu.