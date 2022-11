Wielka chwila w życiu mistrza. Świat spieszy z gratulacjami

Sezon 2022 miał być dla Chrisa Holdera przełomowy i taki też był. Australijczyk opuścił bowiem szeregi For Nature Solutions Apatora Toruń, dla którego ścigał się grubo ponad dekadę i dołączył do beniaminka z Ostrowa. Arged Malesa co prawda pożegnała się z ligą nie zdobywając ani jednego punktu do tabeli, lecz o mistrzu świata z 2012 złego słowa powiedzieć nie można. Doświadczony już zawodnik pokazał klasę i udowodnił, że wciąż potrafi ścigać się z najlepszymi. Ba, w listopadzie walczyło o niego co najmniej kilka klubów, w tym Cellfast Wilki Krosno. Ostatecznie jednak 35-latek przywdzieje barwy Fogo Unii Leszno.