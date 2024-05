Co to były za derby ziemi lubuskiej! Cały mecz do samego końca trzymał nas w napięciu, bo dopiero ostatni bieg wyłonił zwycięzcę spotkania. Falubaz długo stawiał się i walczył o pełną pulę, ale w decydującym momencie to zawodnicy Stali włączyli wyższy bieg i zapewnili sobie wygraną. Gospodarze mogą mówić o dużym rozczarowaniu, bo ewentualne zwycięstwo bardzo pomogłoby im w ligowej tabeli.