Wielka awantura na PGE Narodowym. Wściekły Zmarzlik ruszył na nich ze smartfonem

Bartosz Zmarzlik odpadł w pierwszej fazie sprintu przed GP na PGE Narodowym. Przegrał z Janem Kvechem o 0,03 sekundy. Zmarzlik zauważył jednak, że pomiary były błędne i ruszył na organizatorów ze smartfonem. Rozpętała się dzika awantura. Bartosz i jego brat Paweł nie przekonali jednak dyrektora Phila Morrisa do swoich racji. Zmagania nie zostały powtórzone, choć na telewizyjnej transmisji pojawił się czas, w którym Zmarzlik był szybszy od Kvecha o 0,1 sekundy.

Organizatorzy Grand Prix rok temu popełnili na PGE Narodowym ten sam błąd

- Rok temu również był problem z synchronizacją czasów z transponderów i z systemu. To wynika ze specyfiki obiektu w Warszawie. Zapewne popełniono ten sam błąd techniczny co rok temu - słyszymy od osoby, która pracowała przy organizacji Grand Prix 2024 w Warszawie. - Wtedy problem dotyczył Roberta Lamberta. Czas jego przejazdu w wynikach, czyli w tzw. systemie nie zgadzał się z tym, który był na telewizyjnych grafikach.

Dla Roberta Lamberta zrobiono jednak wyjątek

Oczywiście system pokazywał gorsze czasy Anglika, który w tej sytuacji w ogóle nie powinien znaleźć się w sprincie. Był za Polakiem Dominikiem Kuberą. Wówczas jednak podjęto decyzję o tym, żeby powtórzyć przejazd z powodu tej nieścisłości. To tylko pokazuje, że ekipa organizująca Grand Prix stosuje podwójne standardy.

Zresztą po tamtym zdarzeniu z Lambertem zapadła decyzja, że od teraz liczyć się będą wyniki z transpondera, a nie z systemu. Wygląda na to, że ma to zastosowanie do innych nacji niż Polska.