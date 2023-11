Wiele lat czekali na jego debiut. Nie doczekają się?

Wybrzeże złożyło ofertę, zawodnik nie podpisał umowy

Działacze Wybrzeża w tym roku na giełdzie transferowej nie szukali żadnego juniora z zewnątrz. Ważną umowę na sezon 2024 miał Miłosz Wysocki, a wychowankowie Eryk Kamiński i Bartosz Tyburski porozumieli się z klubem co do kontraktu na lata 2024-2025. Gdańszczanie, ogłaszając formację młodzieżową, zostawili sobie furtkę, dokładnie informując o sytuacji Łopuskiego. Brak tego żużlowca zaskoczył najbardziej.



- Niewykluczone, że formację uzupełni Mateusz Łopuski, który otrzymał identyczną propozycję kontraktu jak pozostali trzej zawodnicy, ale nie podjął jeszcze decyzji co do swojej przyszłości - poinformowało Wybrzeże na początku października.



Jak udało nam się ustalić, sytuacja 16-latka nie uległa zmianie, a zeszłoroczny kontrakt stracił już ważność.