Wielcy rywale Zmarzlika. Oni chcą go zdetronizować

Od kilku lat odgraża się, że zdobędzie mistrzostwo

Leon Madsen od dobrych kilku lat zadomowił się w światowej czołówce i rok rocznie kręci się w okolicach strefy medalowej. Najbliżej złota był w 2019 roku, kiedy do ostatnich zawodów bił się o tytuł z Bartoszem Zmarzlikiem. W minionym sezonie zdobył wicemistrzostwo świata, ale to nie jest szczyt jego ambicji. Co ciekawe, w sierpniu przyznał, że nie ma już szans na wygranie rywalizacji z Polakiem, dlatego ostatnie rundy cyklu poświęcił na testy sprzętu. Wszystko z myślą o sezonie 2023.

Swoją drogą Duńczykowi świetnie idzie w zmaganiach o Indywidualne Mistrzostwo Europy. Kilka miesięcy temu znów sięgnął po mistrzowski tytuł. Tej najważniejszej korony ciągle mu jednak brakuje. Aby jednak pokonać Zmarzlika będzie potrzebował szybkiego sprzętu. O to powinien zadbać jego rodak Flemming Graversen.

Wojna polsko - polska? Już to przerabialiśmy

Trzecie zawodnik świata Maciej Janowski też marzy o tytule. Wydawało się nawet, że w sezonach 2020 i 2021 może stanąć na najwyższym stopniu podium. Wówczas zaliczał kapitalne wejście do cyklu, ale później mocno tracił na impecie. Inaczej było w zeszłym sezonie, który skończył z brązowym medalem. Co ciekawe, to jego największy sukces w karierze. Aby jednak myśleć o złocie, Janowski potrzebuje kolejnego kroku. Wszystko w jego rękach, bo ma świetnie zorganizowany team oraz długoletnią sprawdzoną współpracę z tunerem Ryszardem Kowalskim.

Następca Zmarzlika w Gorzowie jego największym rywalem?

Wysoko stoją akcje również Martina Vaculika. Słowak od dłuższego czasu potrafi mieć kapitalne rundy, jednak brakuje mu powtarzalności. I trochę szczęścia, bo w ostatnim czasie nie omijały go również kontuzje. W ogóle to przyszły sezon będzie dla niego w pewnym sensie wyjątkowy. Po odejściu Bartosza Zmarzlika z Gorzowa, to on stanie się naturalnym liderem Stali. Kto wie, czy taka dodatkowa odpowiedzialność nie sprawi, że Martin jeszcze bardziej podniesie swój poziom sportowy.

Młode wilczki zaraz mogą opanować cykl