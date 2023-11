Wielcy przegrani giełdy transferowej. Co dalej z postrachem ligi?

Przejście w wiek seniora Bartłomieja Kowalskiego, a także przepisy dotyczące konieczności posiadania zawodnika do lat 24 w meczowym składzie spowodowały konieczność poczynienia zmian przez włodarzy Betard Sparty Wrocław. Klub pożegnał się z Piotrem Pawlickim, dla którego występy w barwach Sparty były jednosezonową przygodą.

Nie zrealizowali planów transferowych

Kiedy wizja ściągnięcia do zespołu Wiktora Przyjemskiego zaczęła się oddalać, wrocławianie zarzucili sidła na Jakuba Krawczyka z Arged Malesa Ostrowa Wielkopolskiego. Krawczyk uważany jest za jednego z najlepszych polskich juniorów, który w Ekstralidze mógłby się rozwinąć. Klub był już blisko pozyskania go, ale ostatecznie prezes Ostrovii, Waldemar Górski przekonał zarówno Krawczyka, jak i trenera Mariusza Staszewskiego do pozostania w klubie.