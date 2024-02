Wielcy nieobecni w polskiej drużynie. Dlaczego liderzy nie przyjechali?

W góry pojechała tylko krajowa część zespołu, czyli Szymon Szlauderdach, Mateusz Dul, Kacper Grzelak, Kacper Teska, Lech Chlebowski oraz Mateusz Latała. Co z obcokrajowcami? - Każdy z nich przygotowuje się indywidualną ścieżką. Ci, którzy chcieli skorzystać z pomocy, po prostu skorzystali. Jeżeli nie ma się nic lepszego do zaoferowania, to nie ma sensu zmieniać, jeśli wszystko wykonują poprawnie - skomentował Skórnicki w rozmowie z ekstraliga.pl.



Kiedy PSŻ Poznań wyjedzie na tor?

Sztab szkoleniowy klubu występującego w Metalkas 2. Ekstralidze powoli zaczyna spoglądać w niebo. Od pogody zależy, kiedy żużlowcy wyjadą na pierwszy trening. - Przyszykowaliśmy tor do zimy na tyle, na ile pogoda nam pozwoliła. Teraz czekamy, aby wjechać tam ciężkim sprzętem i przygotować go do treningów - powiedział trener poznańskiego zespołu.



Na pewno PSŻ nie pojawi się na torze na Golęcinie w pierwszych dwóch tygodniach marca. - Nie oczekujmy, że będzie to przed 15 marca - podkreślił Skórnicki. - Na razie każdy trenuje indywidualnie, niemniej od połowy marca będziemy przygotowywać się całościowo - zdradził opiekun żużlowców z Poznania.

Dla jednej perełki zabraknie miejsca. Powinni pomyśleć o transferze?



Skórnicki prowadzi PSŻ od połowy czerwca ubiegłego roku. Przejął drużynę w drugiej części rozgrywek na ostatnim miejscu i nie odmienił sytuacji zespołu. Poznaniacy pod jego wodzą spadli z zaplecza PGE Ekstraligi na trzeci szczebel rozgrywkowy, ale po rezygnacji Trans MF Landshut Devils (klub nie spełnił warunków regulaminowych) otrzymali zaproszenie do dalszych startów w Metalkas 2. Ekstralidze.



Sezon 2024 jest więc drugą szansą dla tego zespołu. Działacze znów jako ostatni budowali skład i oparli go przede wszystkim na obcokrajowcach. Pozostał lider z ubiegłego sezonu Aleksandr Łoktajew, wrócił Matias Nielsen, a także doszło do transferów Michaela Jepsena Jensena oraz Ryana Douglasa. Zupełnie inna drużyna teraz postara się zrobić lepszy wynik i utrzymać na torze.



Adam Skórnicki w koszulce Stali Gorzów. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Aleksander Łoktajew kontra Kenneth Bjerre. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Matias Nielsen / Sandra Rejzner / Flipper Jarosław Pabijan