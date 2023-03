Wielcy nieobecni. Nie dla nich wielka kasa z Ekstraligi

To dlatego nie ma Łaguty i Sajfutdinowa

Oni mogą zagrozić Zmarzlikowi

Zasadniczo każdy z zawodników startujących w PGE IMME ma potencjał potrzebny do wygranej. Jakbyśmy mieli wytypować, kto najbardziej może zagrozić Zmarzlikowi, to wymienilibyśmy trzy nazwiska. Po pierwsze Patryk Dudek. Jedzie u siebie, a już na turnieju pożegnalnym Piotra Protasiewicza pokazał, że nie ma respektu dla Bartosza. Wtedy minął go piękną akcją na dystansie.