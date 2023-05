Wielcy nieobecni Grand Prix w Warszawie. Tych gwiazd brakuje

Sajfutdinow i Łaguta to najwięksi nieobecni

W pojedynczym turnieju Grand Prix może wygrać dosłownie każdy. Przed laty potwierdzili to tacy zawodnicy jak Martin Smolinski czy Antonio Lindbaeck. Wygrana w całym cyklu wiąże się jednak z regularnością, którą ma obecnie chyba tylko Bartosz Zmarzlik. Nieprzypadkowo Polak zdobył trzy tytuły mistrza świata w ciągu ostatnich czterech sezonów. Nie brakuje opinii, że w 2023 roku stanąć na drodze Zmarzlika mogli tylko... Rosjanie: Emil Sajfutdinow i Artiom Łaguta.



Po nich wcale nie widać rocznej przerwy od ścigania. Wrócili do startów w PGE Ekstralidze - i obok Zmarzlika - są najskuteczniejsi, jeśli weźmiemy pod uwagę średnie biegowe. Sajfutdinow bardzo niewiele ustępuje Polakowi (średnia Polaka to 2.600, a Rosjanina 2,519). Więcej wpadek przytrafiło się Łagucie (2.320). Mistrzowi świata z 2021 roku raz zdefektował motocykl na punktowanej pozycji, co odbiło się też na jego średniej.



Wielu kibiców ma w pamięci piękną walkę o tytuł Łaguty ze Zmarzlikiem sprzed dwóch lat. Kontynuacji na razie nie ma, bo Rosjanie zostali zawieszeni z powodu trwającej od ponad roku wojny.