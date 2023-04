Wiedział na co się pisze. Dostanie więcej szans?

Gdański klub poinformował o zakontraktowaniu Kościucha zaledwie dwa dni przed inauguracją rozgrywek. Już wtedy Jóźwiak miał w głowie plan na ten mecz i wcześniej przekazał go zawodnikom. - Był to transfer last minute. Moje ustalenia z drużyną były takie, że w tym meczu od początku wystartuje Keynan. To nie jest tak, że Norbert przyszedł do nas tylko, by wypełnić limit krajowych seniorów - tłumaczy nam Eryk Jóźwiak.