Wiecznie drugi. To czas na wyjście z cienia

Kacper Łobodziński w ostatnich sezonach wygrywał walkę o miejsce w składzie ZOOLeszcz GKM-u, ale był tylko uzupełnieniem formacji. Teraz, kiedy Kacper Pludra jest już seniorem, to pochodzący z Bydgoszczy zawodnik może w końcu wyjść z cienia. O to jednak nie będzie łatwo. Mocno na niego naciskają młodsi. Kevina Małkiewicza podczas fazy play-off poznała cała żużlowa Polska, a za chwilę poznamy możliwości Jana Przanowskiego. Co to oznacza dla Łobodzińskiego?