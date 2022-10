Wie kiedy się postarać. Szwed wyciska co się da z systemu punktacji

Przez kilka lat było tak, że do klasyfikacji generalnej liczył się każdy punkt zdobyty przez zawodnika na torze. Przed sezonem 2020 system uległ zmianie. Od tej pory zwycięzca zgarnia do klasyfikacji generalnej 20 punktów, drugi zawodnik 18 "oczek", kolejny 14, następny 12, a później każdy kolejny o punkt mniej. Punktacja jest sztywna i zdobycz zawodnika zależy od jego miejsca w rundzie.

Choć w poprzednich latach zmiana systemu nie wpływała znacznie na wyniki końcowe cyklu, to w tym roku przez to, że w klasyfikacji był niesamowity ścisk, szczególnie w jej środkowej części, gdybyśmy wrócili do starego systemu klasyfikacji żużlowców, odnotowalibyśmy kilka zmian. Trzech zawodników na nowym systemie zyskało, pięciu straciło.