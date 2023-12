Widzieli w nim mistrza świata. Co się stało?

Ta kontuzja mogła zakończyć jego karierę

Na tor wrócił już w kolejnym roku, lecz był cieniem samego siebie sprzed wypadku. To nie przeszkodziło jednak, aby sięgnęła po niego Betard Sparta Wrocław. Premierowy sezon 2020 był dla niego jeszcze bardziej nieudany, niż poprzedni. Wielu już go skreśliło, ale nie prezes Andrzej Rusko. Wpływ na to szczególnie miał mecz o brązowy medal, kiedy Dan startował na silnikach Taia Woffindena. To właśnie on był kluczem do tego, że drużyna sięgnęła po brązowy krążek.