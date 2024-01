Widziano w nim wielką gwiazdę. Obrał szokujący kierunek

Bohater naszego tekstu w Polsce miło wspominany jest zwłaszcza w Unii Leszno oraz w ROW-ie Rybnik . W pierwszym z klubów Australijczyk wypłynął na szerokie wody i stał się zawodnikiem rozpoznawalnym na całym świecie. Troy Batchelor dzięki widowiskowej oraz przede wszystkim skuteczniej jeździe zadomowił się w PGE Ekstralidze na parę dobrych lat. Ponadto ma on za sobą epizod w Speedway Grand Prix. W elitarnym cyklu przejeździł dwa pełne sezony, podczas których zaliczył jedno podium w Daugavpils.

Wraz z biegiem czasu z formą Australijczyka zaczęło dziać się coś niedobrego. Stopniowy zjazd sportowy spowodował, że obecnie Batchelora nie znajdziemy nawet w zespole startującym w Krajowej Lidze Żużlowej. Podobnie sprawa ma się z rozgrywkami w innych krajach. 36-latkowi ciężko jest się załapać do solidnego teamu w Wielkiej Brytanii. Totalny brak zainteresowania jego osobą spowodował, iż zawodnik zszedł na poziom półamatorski. Dwukrotny drużynowy wicemistrz świata w grudniu dołączył do Workington Comets, czyli do klubu ścigającego się na trzecim poziomie rozgrywkowym na Wyspach.