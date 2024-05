Widmo spadku zagląda im w oczy, a tu taki zakup. Wszyscy się z nich śmieją

FOGO Unia Leszno straciła lidera, najlepszego juniora i przegrała dwa mecze z rzędu. Wielu ekspertów jest zdania, że w tej chwili to 18-krotny mistrz Polski jest najpoważniejszym kandydatem do spadku z PGE Ekstraligi. Pojawiają się apele o jakieś wzmocnienia, bo absencja Janusza Kołodzieja i Damiana Ratajczaka, to jedno, a słaba forma pozostałych, to kolejny problem. Kiedy jednak Unia pochwaliła się zakontraktowaniem Bena Cooka, to w środowisku zapanowała konsternacja.