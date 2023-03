Wiceprezes i żona prezesa szokują. „To cios poniżej pasa”

Takie słowa po wejściu spółki skarbu państwa

Teraz gdy wojewoda ogłosił wejście KGHM do Stali, klub postanowił wyciągnąć armaty przeciwko Turkowi. - Kundle szczekają, a karawana jedzie dalej - napisał, jak sądzimy, wiceprezes Daniel Miłostan pod postem, który umieściła na Facebooku żona prezesa Waldemara Sadowskiego. Ona sama zresztą postanowiła dołożyć do pieca: - Masz rację. Szczekają, a prawda i ciężka praca, same się obroniły i to bez robienia sobie selfiaków, jak to niektóre kundle praktykują, aby zaistnieć - napisała pani Wioletta Forster-Sadowska, odpowiadając Miłostanowi.