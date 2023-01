Wicemistrz zaskoczył. Małysz zdobywał tam złoto

Wyjazd na obóz przedsezonowy to jedna z ulubionych czynności niemal każdego żużlowca. Swoich podopiecznych rozpieszcza zwłaszcza ebut.pl Stal. Gorzowianie w przeszłości stawiali na naprawdę ciekawe lokalizacje, ponieważ sztab szkoleniowy doskonale był świadomy, że poza odpowiednim przygotowaniem ważna jest również integracja i świetna atmosfera w zespole. Najbardziej spektakularna destynacja? Zdecydowanie Teneryfa, gdzie wiosną 2021 zawodnicy mieli dosłownie wszystko - począwszy od wielu świetnych tras rowerowych, a kończąc na luksusowym hotelu i pięknych plażach.

Rok temu plany również były ambitne. W kuluarach mówiło się o Argentynie czy Stanach Zjednoczonych, gdzie zespół miał zmierzyć się z lokalnymi zawodnikami i wcześniej niż ligowi rywale wyjechać na tor. Niestety wówczas przegrano z pandemią koronawirusa. - Główny aspekt takich przygotowań to praca kondycyjno-informacyjna, a w związku z tym, jakie informacje do nas docierają, jest ryzyko, że ekipa wyleciałaby zdekompletowana, a to nie miałoby sensu. Nikt nie jest rozczarowany, jest u wszystkich poczucie odpowiedzialności. Zawodnicy przyjęli decyzję ze zrozumieniem - mówił wówczas na antenie Radia Gorzów Stanisław Chomski, którego cytował portal Po Bandzie.