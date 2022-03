Wicemistrz świata znów nie przegrał biegu

Wojciech Kulak Żużel

Bartosz Zmarzlik ma już za sobą trzy przedsezonowe w imprezy. Co ciekawe, w żadnej z nich nie musiał oglądać pleców rywala i wygląda obecnie jak zawodnik z innej planety. Dziś co prawda w Zielonej Górze wystąpił tylko dwukrotnie, ale trener Stanisław Chomski widząc to, co wyprawia jego podopieczny, postanowił umożliwić mu przedwczesny powrót do domu.

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik / Flipper Jarosław Pabijan